РИАМО - 10 июл. В Подмосковье и столице до 16 часов 11 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили в Ярославской, Тверской, Владимирской, Тульской, Курской и Белгородской областях. В Ивановской, Рязанской и Воронежской областях действует следующий, «оранжевый», уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В субботу в Подмосковье и столице температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

11 июля ожидается переменная облачность, по области ночью местами может пройти кратковременный дождь. Температура ночью составит 19-21 градус, днем — 31-33 градуса.

Узнайте, где искупаться и позагорать летом в Москве>>