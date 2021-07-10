РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Рабочие установили 22 лежака и завезли белый песок на берег реки Петрицы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году на пляже, расположенном на берегу реки Петрицы в микрорайоне Климовск, были проведены работы по благоустройству. В частности, была окошена трава, убрана поросль от деревьев, установлены 22 лежака, завезен белый песок.

Также рабочие обновили раздевалки, установили 2 биотуалета и на пляже функционирует домик со спасателем.