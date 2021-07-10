РИАМО - 10 июл. Общественно-деловые пространства появятся на территории Северного административного округа столицы вместо двух долгостроев, инвесторы планируют построить 35 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах появится около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, в том числе магазины, кафе, спортивные и досуговые центры, где будут работать около 860 человек», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что девелоперы смогут рассчитывать на льготы от города в размере 1,5 миллиардов рублей. Долгострой в Тимирязевском районе не используется уже 17 лет, а в Левобережном районе — 11 лет.

«На данный момент у Москвы в планах реорганизовать первые шесть территорий с долгостроями площадью свыше 7,7 гектара, в них инвестируют более 21 миллиарда рублей», - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

За год работы проекта «Индустриальные кварталы» Москва подписала четыре договора о комплексном развитии территорий. Уже начат процесс развития бывших промзон. ​

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