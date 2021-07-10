РИАМО - 10 июл. В районе Северное Бутово появится новый спортивный комплекс с бассейном, общая площадь объекта составит 5,5 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Северное Бутово по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 12–14, построят спортивный комплекс с бассейном. К работам мы планируем приступить в следующем году, проект строительства уже согласован», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь объекта составит 5,5 тысяч квадратных метров. Фасады отделают фиброцементными панелями нескольких цветов, входная группа будет облицована панелями с природной текстурой камня.

Центр будет оснащен универсальным спортивным залом для занятий игровыми видами спорта и тренажерами. Кроме того, территория вокруг будет благоустроена.

В 2021 году в Москве планируется открыть 13 спортивных объектов, а за десять лет в городе появилось 140 крупных спортивных комплексов. ​