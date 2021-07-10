РИАМО - 10 июл. В районе Северное Бутово появится новый спортивный комплекс с бассейном, общая площадь объекта составит 5,5 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Общая площадь объекта составит 5,5 тысяч квадратных метров. Фасады отделают фиброцементными панелями нескольких цветов, входная группа будет облицована панелями с природной текстурой камня.
Центр будет оснащен универсальным спортивным залом для занятий игровыми видами спорта и тренажерами. Кроме того, территория вокруг будет благоустроена.
В 2021 году в Москве планируется открыть 13 спортивных объектов, а за десять лет в городе появилось 140 крупных спортивных комплексов.
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