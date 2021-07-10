РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июл. В подмосковном Дзержинском 26 подъездов находятся в стадии ремонта, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе стартовала программа «Мой подъезд». Ее задача – улучшение качества жизни жителей Подмосковья, приведение в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский отметил, что на сегодняшний день порядка 4 тысяч подмосковных подъездов находятся в разной степени готовности. Так, в настоящее время в городском округе Дзержинский в стадии ремонта находится 26 подъездов.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за текущий год запланировано отремонтировать 13 163 подъезда многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.