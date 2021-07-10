РИАМО - 10 июл. На Киевском шоссе в Москве столкнулись грузовик и автобус, в результате 2 человека оказались заблокированы, их вытащили спасатели, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе утром в субботу.

На место происшествия прибыл расчет ПСО №313 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели вытащили зажатых в автобусе людей.

Пострадавших передали бригаде скорой помощи.