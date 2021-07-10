РИАМО - 10 июл. Территорию бывшего детского сада в Краснознаменске передали из федеральной собственности в муниципальную, там появится парк, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Выездная рабочая встреча Минмособлимущества по вопросам распоряжения недвижимостью прошла 8 июля в Краснознаменске. Делегация проверила выполнение плана осмотров муниципальным земельным контролем, исполнение плана по распоряжению муниципальным имуществом, а также ход работ по благоустройству территории бывшего детского сада.

В выезде участвовали заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов, глава городского округа Краснознаменск Виктория Коваленко, представители Межрайонной ИФНС России №22 по Московской области, управления Росреестра по Московской области, Одинцовского филиала ГБУ Московской области «МОБТИ», а также профильных отделов администрации.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, министерство имущественных отношений Подмосковья приняло активное участие в передаче из федеральной собственности в собственность городского округа Краснознаменск имущественного комплекса бывшего федерального детского сада. Это стало возможным благодаря взаимодействию региональных и муниципальных органов власти с ТУ Росимущества в Московской области.

«В феврале были переданы 19 объектов недвижимости, среди которых здание сада, беседки, изолятор и пищеблок, а также необходимая инфраструктура, а в мае завершилась передача земельного участка площадью 9,8 га под этими объектами. На данной территории планируется благоустройство парка, которое будет осуществляться при поддержке правительства Московской области», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министерство благоустройства Московской области совместно с администрацией городского округа Краснознаменск уже работает над концепцией развития территории с учетом мнения жителей города.

Реализация проекта планируется за счет софинансирования из бюджета Московской области и местного бюджета городского округа Краснознаменск. В этом году планируется проведение работ по проектированию и прохождению экспертизы, а со следующего года стартует благоустройство территории.