РИАМО - 10 июл. В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вылупился птенец даурского журавля, он занесен в Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поскольку вид находится под угрозой исчезновения, его включили в международную программу «Сохранение журавлей Евразии». В рамках этой программы наш центр воспроизводства получил в 2002 году первую пару даурских журавлей. В этом году птицы стали родителями во второй раз. С осени орнитологи станут готовить малыша к реинтродукции в естественную среду обитания, где он сможет помочь в восстановлении популяции дикого поголовья», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время птенец лишь отдаленно напоминает родителей, но постепенно сменит оперение на более темное и к двум годам приобретет бело-серую окраску.

В рацион птиц входят корюшка и салака, личинки насекомых и саранча, куриные яйца, пророщенная пшеница, тертая морковь и специальный комбикорм. Посмотреть на журавлей можно страницах Московского зоопарка в социальных сетях. ​