РИАМО - 10 июл. В связи с распространением коронавирусной инфекции жителям столицы напомнили, что более 100 услуг в центрах «Мои документы» можно получить онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К примеру, для жителей столицы доступна видеоконсультация со специалистом. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо предварительно записаться на прием.

Ряд услуг доступен без предварительной записи, многие документы можно самостоятельно оформить онлайн, а для получения остальных необходима предварительная запись на mos.ru.

Жители Москвы, вакцинировавшиеся от коронавируса, могут посещать центры без предварительной записи, для этого надо показать сертификат о вакцинации или QR-код.

Всего пользователям с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы доступно более 380 услуг и сервисов. Наиболее популярные - электронный дневник, сервисы приема показаний приборов учета воды и проверки автомобильных штрафов. В системе зарегистрировано почти 14 миллионов человек. ​