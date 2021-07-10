РИАМО - 10 июл. В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе «Каспий» в Серебряных Прудах погиб один человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел ночью в субботу. Микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем на трассе «Каспий».

В результате инцидента водитель автобуса погиб и еще четыре человека пострадали.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в результате ДТП движение на дороге не было затруднено, также не было возгорания и разлива топлива.