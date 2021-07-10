РИАМО - 10 июл. На территории Московской области установлено более 168 тыс. контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, наибольшее количество контейнеров установлено в городских округах Щелково, Балашиха и Одинцовский, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«Всего на сегодняшний день на территории Подмосковья установлено 168 794 контейнера нового образца, из них более 27 тыс. для сухих отходов - синих баков», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что также в регионе продолжают устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов в СНТ и на территории коттеджных поселков.

Жители Подмосковья занимаются раздельным сбором отходов с 2019 года. Благодаря этому уже более 3,3 млн. тонн отсортированных отходов направили на вторичную переработку. В регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.