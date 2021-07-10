РИАМО - 10 июл. В субботу в Подмосковье и столице температура воздуха составит 30-35 градусов тепла, синоптики предупреждают, что содержание кислорода в воздухе ниже нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, максимальная температура в Москве составит 32-34 градуса, по области - 30-35 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня — 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 35%.

Синоптики отметили, что подобные климатические условия характеризуются низким содержанием кислорода. Такая погода опасна, прежде всего, солнечными и тепловыми ударами.

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