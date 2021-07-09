РИАМО - 9 июл. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в пятницу отчитался о пятилетней работе парламента в Реутове.

«Благодаря прямому диалогу с жителями мы выбрали основные направления развития нашего города - и все приоритеты за это время были реализованы», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что Реутов по праву является одним из самых благоустроенных и благополучных городов Московской области.

«Удалось улучшить транспортную доступность, растет инвестиционный потенциал. Результат: больше бизнес-проектов, новые рабочие места, благоустройство территорий за счет частного партнерства. Отдельное внимание объектам образования и здравоохранения: модернизируются школы и больницы, строятся новые современные учреждения. Местом притяжения становятся культурные и спортивные центры. Особое внимание было уделено развитию сферы ЖКХ и решению вопросов дольщиков», - добавил Брынцалов.

Он поблагодарил местных жителей за поддержку и вклад в развитие Реутова.