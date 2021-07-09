РИАМО - 9 июл. Пресненский районный суд Москвы арестовал до 8 сентября оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве Александра Ермакова по делу начальника отдела МВД РФ по Егорьевску Олега Ермакова, сообщает пресс-служба суда.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж», «з» (приготовление к преступлению, покушение на преступление) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее суд арестовал до 8 сентября Олега Ермакова.

По данным некоторых СМИ, Ермакова подозревают в покушении на убийство бизнесмена.