РИАМО - 9 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Пладу» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Аэромар» о внесении сведений в отношении ООО «Пладу» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на поставку наушников для пассажиров «Аэрофлота» и договора на закупку одноразовых простыней для пассажиров бизнес-класса.

По результатам рассмотрения обращения управление ФАС признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении нее - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанными решениями, фирма «Пладу» обратилась в суд. Но Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.