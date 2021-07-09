РИАМО - 9 июл. Друг пристава Джамиля Ахундова, который покончил с собой в Москве, рассказал о его характере. По словам приятеля, Ахундов был адекватным, веселым и позитивным человеком, сообщает «Вечерняя Москва».

«В колледже мы дружили, однако, я с ним не общался больше 5 лет. Предпосылок к суициду за ним во время нашего знакомства и учебы не замечал. Не думаю, что он просто так на это пошел, тем более в суде. Скорее всего, что-то послужило такому действию», - рассказал друг.

Он подчеркнул, что давно не общался со своим знакомым.

В пятницу 27-летний Джамиль Ахундов покончил с собой в одном из помещений Хорошевского районного суда Москвы.