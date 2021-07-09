РИАМО - 9 июл. Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса видеороликов и побороться за звание лучшего папы Золотого кольца России, сообщают организаторы мероприятия.
Участвовать в конкурсе могут семьи из Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Им необходимо снять видеоролик про свою семью. Лучших отцов определят в шести номинациях:
- «Папа-гид» - авторская видеоэкскурсия по городу Золотого кольца;
- «Шеф на кухне» - о блюде, приготовленном по семейным рецептам;
- «Суперпапа» - о спортивных достижениях семьи;
- «Папа-праздник» - о творческих талантах главы семьи;
- «Глава большого дома» - номинация для многодетных отцов;
- «Есть такая профессия» - о профессии папы.
Прием конкурсных работ продлится по 5 августа. Заявку на конкурс нужно подать на сайте. Награждение победителей пройдет осенью.
Мероприятие проводят АНО «Содружество семей» и Союз городов Золотого кольца.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии