РИАМО - 9 июл. Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса видеороликов и побороться за звание лучшего папы Золотого кольца России, сообщают организаторы мероприятия.

Участвовать в конкурсе могут семьи из Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Им необходимо снять видеоролик про свою семью. Лучших отцов определят в шести номинациях:

- «Папа-гид» - авторская видеоэкскурсия по городу Золотого кольца;

- «Шеф на кухне» - о блюде, приготовленном по семейным рецептам;

- «Суперпапа» - о спортивных достижениях семьи;

- «Папа-праздник» - о творческих талантах главы семьи;

- «Глава большого дома» - номинация для многодетных отцов;

- «Есть такая профессия» - о профессии папы.

Прием конкурсных работ продлится по 5 августа. Заявку на конкурс нужно подать на сайте. Награждение победителей пройдет осенью.

Мероприятие проводят АНО «Содружество семей» и Союз городов Золотого кольца.