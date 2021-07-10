РИАМО - 10 июл. Многофункциональные центры предоставления госуслуг в Подмосковье с субботы работают по предварительной записи для непривитых от коронавируса граждан. Это необходимо для безопасности сотрудников и посетителей МФЦ, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса «Предзапись в МФЦ» на главной странице, по короткому номеру «122» или по телефону единого контакт-центра Московской области: 8-800-550-50-30.

Люди, которые сделали прививку от коронавируса, могут посещать МФЦ в прежнем режиме – без записи. Чтобы попасть в центр, нужно лишь показать сертификат о вакцинации или предъявить QR-код.

В Подмосковье прививку от Covid-19 сделали уже более 2 млн человек. Вакцинироваться можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях больниц.​

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Воробьев: В Подмосковье не планируют вводить новые ограничения. Это обусловлено высоким уровнем вакцинации.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной.

Несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной. Поэтому, конечно, надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию.

- Названы наиболее уязвимые перед дельта‑штаммом коронавируса люди. Новая мутация коснулась ранее наименее уязвимой группы населения.

- Попова назвала категорию граждан, не распространяющих Covid‑19. По ее словам, вакцинированные граждане перестают быть распространителями коронавирусной инфекции.

- ФМБА завершило доклинические исследования вакцины от Covid‑19. Документы для получения разрешения на проведение клинических исследований отправили в Минздрав РФ.

- Призыв Поповой к всеобщей вакцинации поддержали в Кремле. Однако для 100% вакцинации существует ряд объективных препятствий, считают в Кремле.

- Дельта‑штамм коронавируса россияне привозят из США, Европы и Мальдив. Сейчас на него приходится 66% случаев болезни.

- Около 3 млн QR‑кодов для входа в кафе и рестораны выдали в Москве. В Москве продолжает работать решение об обязательной вакцинации некоторых групп населения.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Москве. Ситуация осложняет высокий процент госпитализаций среди новых заболевших.

- Около 110 тыс человек каждый день прививают в столице от Covid‑19. Ситуация с заболеваемостью стабилизируется, считает Собянин.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.