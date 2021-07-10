РИАМО - 10 июл. В субботу жители и гости столицы могут бесплатно арендовать городской велосипед на 60 минут вместо получаса. Акция действует с 08:00 до 23:00, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Суточный доступ к прокату в субботу будет стоить 5 рублей. Такой подарок велосипедистам сделали в честь Дня московского транспорта.

Ранее в Москве определили самые популярные станции велопроката. Так, наибольшим спросом пользуются станция №466 у главного входа ВДНХ, №700 у «Москвариума», №487 на Сокольнической площади, №157 на улице Крымский Вал, а также №100 на Зубовском бульваре.

Аренда велосипеда на сутки в 2021 году стоит 155 рублей.

Как взять напрокат велосипед в Москве>>