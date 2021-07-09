РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил с рабочим визитом городской округ Котельники, он оценил качество и ход ремонтных работ спортивного зала школы №2, сообщает пресс-служба депутата.

Директор общеобразовательного учреждения Николай Ларионов рассказал, что к новому учебному году спортивный зал будет полностью модернизирован, на это из бюджета города выделено 3,5 млн рублей. Общая площадь спортивного зала составляет 162 кв. м.

Ремонтные работы здесь напрашивались давно, поскольку капитальный ремонт в зале не проводился более 20 лет. Подрядная организация в настоящий момент проводит демонтаж старого покрытия пола, стен и потолка. После чего начнется укладка резинового покрытия. Полностью отремонтируют и раздевалки для обучающихся.

«По словам подрядчика, ремонт будет завершен к новому учебному году. К темпу и качеству на сегодняшний день вопросов нет. Несомненно, занятия физкультурой в обновленном зале станут настоящим подарком школьникам», - подчеркнул Владимир Жук.