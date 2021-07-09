РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В МУ МВД России «Люберецкое» подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие 2021 года, были отмечены некоторые сотрудники, сообщили в ведомстве.

Совещание прошло в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое». В мероприятии принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области - начальник полиции генерал-майор полиции Виктор Ищенко.

В ходе заседания были определены задачи на предстоящий период. В завершение совещания Виктор Ищенко поблагодарил личный состав МУ МВД за проделанную работу.

После этого состоялось награждение сотрудников. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе от лица глав городских округов Виктор Андреевич вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам правоохранительных органов.