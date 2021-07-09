РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Сотрудники офиса «Мой бизнес» в Котельниках начнут принимать заявки от предпринимателей на получение электронной цифровой подписи, сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель главы администрации Мария Галузо обсудила с куратором котельниковского офиса «Мой бизнес» Натальей Лавровой новые функции офиса. В ближайшее время сотрудники офиса начнут принимать заявки предпринимателей на получение электронной цифровой подписи, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, а также помогут научиться продажам в социальных сетях.



Помимо новых функций, в течение последнего месяца активно проводятся консультации по оказанию мер государственной поддержки и оказывается помощь предпринимателям в заполнении заявок на получение субсидий.



Мария Галузо отметила, что нововведения должны быть практически полезными, поэтому о них должны знать как можно больше предпринимателей.

Во время обсуждения внимание было уделено способам распространения информации об услугах офиса. Кроме того, достигнуты договоренности о проведении мероприятий для бизнеса после снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Узнать более подробно об услугах офиса «Мой бизнес» и обратиться с вопросами можно по номеру телефона: 8(495)559-73-52.