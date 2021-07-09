РИАМО - 9 июл. Движение на центральном участке МЦД-2 осуществляется по обоим путям, при этом поезда в сторону Подольска следуют до станции Калитники без остановки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее прервалось движение поездов на центральном участке МЦД-2 в обе стороны. Причиной сбоя стала вынужденная остановка состава на станции Москва-Товарная. Остановившийся поезд был убран вспомогательным локомотивом.

График движения поездов будет восстановлен в скором времени. Сейчас поезда следуют с задержками, возможны точечные корректировки маршрутов.

На Курском вокзале и крупных станциях организована раздача воды для пассажиров из-за жаркой погоды.