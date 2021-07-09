РИАМО - 9 июл. Во время жары в Подмосковье можно увидеть пьяных пчел, из-за высокой температуры нектар цветов начинает бродить, сообщается в Telegram-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве объяснили, что пчелы, которые пьют такой мед, пьянеют.

Жара и засуха в Московском регионе продержатся минимум до конца следующей недели. Столбики термометров поднимутся до 35 градусов.

В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, в Подмосковье ожидается III - IV класс пожарной опасности. Из-за жары вероятность возникновения пожаров увеличилась в разы.