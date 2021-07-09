РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В Единую диспетчерскую службу региона поступило порядка 40 заявок жителей городского округа Люберцы для заключения договора на обслуживание газового оборудования, сообщает Госжилинспекция Московской области.

Порядка 600 заявок жителей Подмосковья поступило в Единую диспетчерскую службу региона в двух новых категориях, связанных с обслуживанием газового оборудования. Это «Заключение договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в МКД» и «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование». Эти категории введены, чтобы упростить процедуру оформления. Наибольшее количество заявок – 40 - от желающих заключить договоры поступило из городского округа Люберцы, 26 – из Красногорска, 25 – из Одинцова.

После поступления заявки на заключение договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО с той организацией, которая отвечает за содержание общедомового газового имущества, УК обязана в течение 24 часов взять ее в работу, передать специализированной организации или заключить договор самостоятельно в срок до 10 рабочих дней.

Для окончательного закрытия заявки к ней должен быть приложен подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техническое обслуживание.

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