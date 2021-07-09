РИАМО - 9 июл. В столичном районе Куркино начали строить новый учебный корпус на 550 мест для школы №1298, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание строят на территории школы на Юровской улице.

«В новом здании на Юровской улице разместим начальную школу, садик и консультативный психолого-педагогический центр для детей», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что во дворе для нового корпуса поставят новые игровые площадки.

До конца 2021 года в столице построят новые школы в 23 районах города. Современные учреждения образования появятся в 14 районах старой Москвы и на 9 территориях в новой Москве.