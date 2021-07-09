РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как проводится реставрация старинной дворянской усадьбы «Кривякино» и благоустройство прилегающего к ней парка в Воскресенске. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Наша задача - сделать так, чтобы в каждом городе парки были наполнены жизнью и смыслами. Огромный запрос на модернизацию парков - мы этим занимаемся, у нас большая программа «Парки в лесу». Мегаполис растет. В лесах, которые раньше были заброшены, будет совершенно другая культура отдыха. Программа очень востребована. Ключевое – это слышать, чего хотят жители. Поэтому активно идут голосования: нужна карусель или скамейки, как обустроить пляж, все эти нюансы и мелочи имеют принципиальное значение», - сказал Воробьев.

В прошлом сезоне в парке в Воскресенске, который раскинулся на площади 20 га, появились пешеходные маршруты, большое пространство для активного отдыха, установлены 2 детские площадки на разный возраст: до 5 лет и до 15 лет, работают кафе и туристско-информационный центр.

С учетом исторической уникальности парка в нем провели очистку и реставрацию каскадов 3 прудов. В этом году благоустройство продолжили - преобразилась пойменная часть парка, появились зоны отдыха у воды и смотровые площадки, освещение и видеонаблюдение. В отдаленной части открыли единственную в округе оборудованную площадку для выгула собак. В течение 2,5 лет завершат реставрацию главного дома и двух флигелей усадьбы конца XVIII – начала XIX вв.

По поручению губернатора в начале лета в парке установили карусель «Сказка», оборудованную профессиональной стереосистемой и иллюминацией по авторскому дизайну Дениса Симачева. Одновременно на ней могут кататься до 44 ребят.

Как рассказал житель Воскресенска, многодетный отец Тимофей Олейник, парк сильно изменился.

«Раньше был просто как сквер, а теперь - большой красивый благоустроенный парк. Здесь установили карусель, на которой можно кататься бесплатно. Много разных локаций для детей и не только в парке - во дворе у нас тоже установили современную игровую площадку. Хочу поблагодарить губернатора за такое внимание к жителям и за заботу», - сказал Олейник.