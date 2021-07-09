РИАМО - 9 июл. Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала, что горюет после смерти режиссера Владимира Меньшова и вспомнила об их совместной работе, сообщает Nation News.
8 июля актера и режиссера Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. 5 июля он умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года.
Актриса признала, что не была близкой подругой Меньшова, но испытала сильные чувства после новости о его смерти.
Режиссер Владимир Меньшов получил небывалую популярность за фильм «Москва слезам не верит», за который в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также российские зрители запомнят Меньшова за легендарный фильм «Любовь и голуби», а также «Ширли-мырли» (в нем снималась Чурикова), «Розыгрыш» и многие другие.
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