РИАМО - 9 июл. Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала, что горюет после смерти режиссера Владимира Меньшова и вспомнила об их совместной работе, сообщает Nation News.

8 июля актера и режиссера Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. 5 июля он умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года.

«Он замечательный режиссер, снимал картины и с юмором, и с какой-то своей индивидуальной придумкой. Я с ним работала: работник он замечательный. Я, знаете, очень горюю: это настоящий режиссер, настоящий и честный мужчина, естественный, с чувством юмора. Что я могу еще сказать? Горюю, что замечательные люди уходят. С ним было очень интересно работать, он был очень внимателен, требователен», — сказала Инна Чурикова.

Актриса признала, что не была близкой подругой Меньшова, но испытала сильные чувства после новости о его смерти.

Режиссер Владимир Меньшов получил небывалую популярность за фильм «Москва слезам не верит», за который в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также российские зрители запомнят Меньшова за легендарный фильм «Любовь и голуби», а также «Ширли-мырли» (в нем снималась Чурикова), «Розыгрыш» и многие другие.

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