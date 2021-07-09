РИАМО - 9 июл. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали и привлекли к ответственности блогеров, неоднократно нарушавших правила дорожного движения, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Молодого человека, управлявшего автомобилем премиум класса, задержали 6 июля на 8-м км Кутузовского проспекта. За 2021 год он 582 раза привлекался к административной ответственности. Ролики с демонстративными нарушениями ПДД он неоднократно публиковал в интернете.

На блогера составлено 253 административных протокола по статьям 12.5, 19.3, 20.25 КоАП РФ (в том числе, неповиновение и уклонение от административного наказания).

«При досмотре автомобиля были обнаружены государственные регистрационные знаки, зарегистрированные на машину, принадлежащую другому человеку, и находящиеся в архивном учете. Правонарушителю за неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В этот же день сотрудники Госавтоинспекции северо-восточного округа столицы остановили на Ярославском шоссе другой автомобиль. Управлявший им москвич в этом году привлекался к административной ответственности 151 раз. На мужчину составили три протокола по статьям 12.1, 12.5 и 12.7 КоАП РФ.

«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», - пояснила Ирина Волк.

Еще одного водителя, нарушавшего ПДД и публиковавшего видео об этом в интернете, задержали инспекторы ДПС Центрального административного округа. Он привлекался к административной ответственности 71 раз за этот год.

«В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 КоАП РФ», - добавила Ирина Волк.

В отношении этого человека составили административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление авто без или с видеоизмененными регистрационными знаками).

Госавтоинспекция продолжит выявлять в интернете видеоролики, демонстрирующие нарушения ПДД, оперативно реагировать на них и принимать меры.