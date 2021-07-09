РИАМО - 9 июл. С начала текущего года в столице выделили более 57 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Речт идет о 43 масштабных инвестиционных проектах (МаИП) в 10 столичных округах. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на этих участках появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные предприятия, транспортно-пересадочные узлы, социальные и транспортные объекты.

«Город предоставляет инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, участки без проведения торгов в аренду на шесть лет. С начала этого года на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы были приняты решения о выделении 49 земельных участков площадью свыше 57 га земли для реализации 43 таких проектов. Новые объекты появятся в 10 административных округах Москвы», – сказал Ефимов.

Больше всего из них планируется реализовать в новой Москве, 6 – на востоке города, по 5 – на юго-востоке и северо-востоке, по 4 – на юго-западе и севере города.

«Из 43 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала года город выделил землю, преобладают объекты спорта – их 15, для строительства которых подобраны участки общей площадью свыше 22 га. Кроме того, столица предоставила участки общей площадью свыше 10 га для возведения девяти промышленных объектов», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.