РИАМО - 9 июл. Режиссер Андрей Звягинцев анонсировал работу над англоязычным фильмом What Happens, который расскажет о семейной драме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он будет работать над фильмом вместе с кинематографистом Александром Роднянским, с которым они сняли фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

«What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева. Мы в свое время много обсуждали возможность создания англоязычной картины», — отметил Роднянский.

Новый фильм будет посвящен семейной драме о расставании, сочувствии, эмпатии и одиночестве. Лента наполнится тонкими размышлениями о ценностях человеческой жизни.