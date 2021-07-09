РИАМО - 9 июл. Участковый уполномоченный отдела МВД России по району Бибирево в Москве во время обхода участка увидел в квартире жилого дома ребенка с синяками и ссадинами. Он обратился за медицинской помощью для ребенка, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Квартира, в которой был обнаружен избитый мальчик, располагается на улице Корнейчука. В ней же находилась мать мальчика в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу. Проводится доследственная проверка.

В ближайшее время будут опрошены родители ребенка.