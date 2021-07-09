РИАМО - 9 июл. Лисички появились в лесах после грозовых дождей, которые шли половину прошлой недели в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесничие советуют никогда не замораживать лисички, так как после заморозки они начинают горчить. Их лучше готовить сразу или сушить для хранения.

Эти грибы очень питательны и содержат в себе больше всего жиров - 2,4%, при этом их калорийность на 100 г составляет 19 ккал. В лисичках никогда не бывает червей из-за того, что они содержат хиноманнозу, которая смертельна для любых паразитов.

Для приготовления лисички надо промыть и залить сильным кипятком на 30 минут. Затем воду необходимо слить. Далее грибы нужно обжарить на сковороде с добавлением подсолнечного и сливочного масел. В сковороду можно добавить лук, соль и перец по вкусу.

После этого грибы заправляют сметаной, посыпают мелко порубленной зеленью и подают к столу.