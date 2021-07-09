РИАМО - 9 июл. Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева напомнила, что лучшим решением дня пожилых людей в период аномальной жары будет пребывание дома, их здоровье больше всего подвергается воздействию внешних факторов, сообщает Nation News.

«В странах с жарким климатом объявляется сиеста, поэтому никто не ходит по улицам городов. Однако российские пенсионеры очень любят гулять днем. Но я все равно советую отсидеться дома и ближе к вечеру выйти на улицу. В случае же выхода из дома, нужно обязательно прикрывать голову, брать бутылку с водой. Вместе с этим, на улице лучше идти по теневой стороне. И по возможности передвигаться в прохладном транспорте», — сказала Алексеева.

Еще стоит поставить вентилятор, купить увлажнитель воздуха или же повесить влажные ткани.

«Вместе с этим я бы порекомендовала пенсионерам в жару принимать контрастный душ, однако стоит изменять температуру воды лишь на небольшое количество градусов», — отметила эксперт.

По ее словам, в жаркую погоду также рекомендуется пить больше негорячего зеленого чая с добавлением мяты, ромашки или шалфея.

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