РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проверят водителей округа на трезвость в предстоящие выходные, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В предстоящие выходные, 10 и 11 июля, отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Жителям напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет машиной в состоянии опьянения повторно, то есть уже будучи ранее лишенным права управления, то он несет уголовную ответственность. Санкция кто этой статье предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.