Мыши и тараканы в подъезде: что делать, если в доме завелась непрошеная живность

Кто несет ответственность
Существует несколько законных оснований для регулярных проверок на наличие насекомых и других животных в подъездах МКД: это и федеральное законодательство, и муниципальные акты. Ответственность за отсутствие нежеланной живности в подъезде возложена на управляющие компании (УК).
Во-первых, по словам Юрия Кочеткова, генерального директора консалтинговой компании «Бурмистр.ру», для управляющих организаций действует Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Во-вторых, управляющая организация отвечает за обеспечение надлежащего содержания общего имущества МКД, за его безопасность и за благополучные условия проживания в силу статьи 162 Жилищного кодекса РФ. В-третьих, ответственность УК установлена постановлениемправительства РФ №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (пункт 23).
На уровне муниципалитетов также могут утверждаться планы мероприятий по санитарной охране территории, добавил Кочетков. Такими документами на УК возлагается обязанность ежемесячно проводить ревизии подвалов МКД на предмет грызунопроницаемости, наличия насекомых, следов пребывания грызунов, затопления, устраивать дезинсекционные и дератизационные обработки.
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Как часто должны проводиться проверки
В целом обследование МКД на предмет наличия грызунов и насекомых (с последующим уничтожением) должно проводиться раз в месяц согласно СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (пункт 3.5), утверждает Виталий Петров, юрист, руководитель «Общественной приемной Петрова В.В.».
Также графа о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий и их периодичности содержится в договоре управления МКД, который можно запросить в своей управляющей компании.
Куда жаловаться
Итак, если в подъезде МКД поселились крысы, мыши, тараканы, комары, муравьи, клопы или другие нежелательные «гости», прежде всего нужно обращаться в свою управляющую компанию по телефону, зафиксировав дату и номер заявки. Также можно сделать это через порталы «Наш город» (в Москве) и «Добродел» (в Подмосковье). Для ликвидации живности необходимы внеплановые мероприятия по дератизации и дезинсекции, то есть УК должна вызвать организацию-подрядчика и заказать внеочередную обработку.
Эксперт по борьбе с вредителями, санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин предупредил, что если ситуация серьезная, ждать мгновенного результата после обработки не стоит: численность крыс и тараканов должна существенно снижаться в первый месяц работ, к концу второго они могут оставаться в редких зонах, а за третий должны ликвидироваться полностью.
Если же предпринятые меры не помогли или УК бездействует, стоит пожаловаться в Мосжилинспекцию или в Роспотребнадзор (отправив письмо заказным письмом по почте или онлайн), желательно приложив доказательства, рекомендуют эксперты. Например, это может быть фото- или видеофиксация наличия все тех же тараканов в подъезде, скриншоты переписки с представителями УК, номер заявки.
Нежелательная живность в подъезде с юридической точки зрения является ненадлежащим содержанием общего имущества МКД. Поэтому жильцы также имеют право потребовать перерасчета за соответствующую услугу в сторону снижения, напомнил Юрий Кочетков.
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Что грозит УК
За невыполнение требований постановления №290 и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по статье 6.3 КоАП РФ должностным лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, а юрлицам – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, рассказал Виталий Петров.
Если же нарушения происходят во время режима ЧС, карантина, угрозы распространения заболевания или если не были вовремя выполнены предписания органа, осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, на должностных лиц накладывают штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Платная дезинсекция и дератизация
«Добросовестная управляющая компания заинтересована в соблюдении СанПиН, поэтому не будет игнорировать жалобы жителей. Частные организации, проводящие дератизацию и дезинфекцию, конечно, с радостью приедут по заявке, но кто будет платить? Обычно такие фирмы принимают заявки только на обработку квартир, а не подвалов и лестничных клеток. Да и не по карману будет жителю ценник за обработку всего подвала (а это сотни квадратных метров)», – рассуждает Кочетков. Эксперт убежден, что ответственность за общее имущество должна нести УК, поэтому жителям не стоит дополнительно оплачивать то, что уже заложено в плату за содержание МКД.
Однако платные услуги все же могут пригодиться: если, допустим, в квартире завелись муравьи, которые идут из подвала, возможно, потребуется вызвать «частников» для обработки своего жилья, а вот к решению общедомовых проблем по-прежнему придется привлекать управляющую компанию.
По словам Дубинина, с частью проблем можно справиться самостоятельно, используя специальные гели, гранулы и приманки, например, если в квартире поселились муравьи. С тараканами тоже можно побороться, а вот мышей вывести самостоятельно едва ли получится.
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