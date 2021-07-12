Мыши и тараканы в подъезде: что делать, если в доме завелась непрошеная живность

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Существует несколько законных оснований для регулярных проверок на наличие насекомых и других животных в подъездах МКД: это и федеральное законодательство, и муниципальные акты. Ответственность за отсутствие нежеланной живности в подъезде возложена на управляющие компании (УК).

Во-первых, по словам Юрия Кочеткова, генерального директора консалтинговой компании «Бурмистр.ру», для управляющих организаций действует Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Во-вторых, управляющая организация отвечает за обеспечение надлежащего содержания общего имущества МКД, за его безопасность и за благополучные условия проживания в силу статьи 162 Жилищного кодекса РФ. В-третьих, ответственность УК установлена постановлениемправительства РФ №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (пункт 23).

На уровне муниципалитетов также могут утверждаться планы мероприятий по санитарной охране территории, добавил Кочетков. Такими документами на УК возлагается обязанность ежемесячно проводить ревизии подвалов МКД на предмет грызунопроницаемости, наличия насекомых, следов пребывания грызунов, затопления, устраивать дезинсекционные и дератизационные обработки.

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