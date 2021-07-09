РИАМО - 9 июл. В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, в Подмосковье ожидается III - IV класс пожарной опасности. Из-за жары вероятность возникновения пожаров увеличилась в разы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Синоптики считают, что сухость и высокая температура воздуха сохранятся в Москве и области всю следующую неделю. Дождей не ожидается.

Такая погода особенно опасна для лесов – велика вероятность пожаров. В связи с этим комитет лесного хозяйства просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

Специалисты рекомендуют не разводить костры в хвойных молодняках, рядом с подсохшей травой и под деревьями. Для этого необходимо использовать специально оборудованные места, а покидая лес – убрать за собой мусор.

При обнаружении пожара важно немедленно сообщить о возгорании по телефону: 8-800-100-94-00 или короткому номеру 112.

Перед лесной прогулкой необходимо предупредить знакомых и родственников, сообщить им запланированный маршрут и взять с собой заряженный мобильный телефон, воду и лекарства. Если в лес идет ребенок, нужно взять вещи и для него.