РИАМО - 9 июл. Подмосковный проект реабилитационного центра стал финалистом престижной международной премии WAF, этот уникальный центр адаптации для молодых слепоглухих инвалидов располагается в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проект вошел в шорт-лист «архитектурного Оскара». Он был разработан бюро ATRIUM. Здание имеет сложную композицию, организованную как система различных функциональных блоков.

Жилые помещения, медицинская часть, столовая и бассейн соединены вокруг центрального многофункционального зала. Снаружи их окружает серия общественных рекреаций и «открытых классов», также работающих на развитие навыков адаптации.

«Здание представляет собой комплекс разнообразных объемов, все помещения в которых нанизаны на единый кольцевой маршрут. Это довольно сложная структура, с увеличенной протяженностью коридоров – ежедневное перемещение по ним помогает молодым людям с инвалидностью по зрению и слуху развивать навыки ориентации в городских пространствах», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Элементы горизонтальной и вертикальной тактильной навигации разработаны архитекторами как своеобразный тактильный код, который присвоен каждому помещению. Так, слепоглухие люди различают пространства по особенностям отделки стен, маркировке дверей, напольным покрытиям и направляющим.

«Центр реабилитации слепоглухих инвалидов – уникальный проект, с большим гуманитарным и социальным смыслом. Каждое помещение не просто комфортно устроено, но и обладает обучающими элементами, развивающими навыки взаимодействия со средой. Для нас попадание в шорт-лист престижной премии – Всемирного фестиваля WAF – прекрасная новость. Это, безусловно, достойный проект, поэтому мы вдвойне рады, что он удостоился высокой профессиональной оценки международного сообщества», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.