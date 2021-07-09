РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Деятельность УК «Красногорье - ДЭЗ» и ООО «Август - ЖКХ» из подмосковного Красногорска проверит прокуратура, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Текущие вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили на еженедельном штабе в администрации округа.

В связи с увеличением задолженности управляющих организаций ООО «Красногорье - ДЭЗ» и ООО «Август - ЖКХ» администрация направила обращение в Госжилинспецию с просьбой провести проверку на предмет грубого нарушения лицензионных требований. Еще одно обращение касается проверки факта нецелевого использования средств этими компаниями, которое уже направлено в прокуратуру.

В части претензионно-исковой работы с населением, управляющие и ресурсоснабжающие организации подали исковых заявлений на общую сумму 314 тысяч рублей.

Обсудили на заседании и ход ремонта подъездов. В настоящее время в 36 подъездах ремонт полностью завершен и принят представителем Технического надзора, работы ведутся - в 81 подъезде.