РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Благоустройство активной зоны набережной в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска завершат осенью, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в подмосковном Красногорске ведется благоустройство активной зоны на набережной в микрораййоне Павшинская пойма.

«Масштабные работы по благоустройству Павшинской поймы мы начали в 2018 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. За это время благоустроили зону тихого отдыха, территорию у Никольского храма, набережную. Теперь это любимое место для прогулок и занятий спортом. Этой осенью завершим активную зону», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство активной зоны включает пешеходную зону вдоль набережной, велодорожку, спортивные и детские игровые площадки, теневые навесы с качелями. Также будут установлены скамейки и урны, планируется обустройство пандусов, будет выполнено устройство газонов, высадка деревьев, появится уличное освещение и система видеонаблюдения.

Эта территория функционально соединит ранее благоустроенные территории вдоль набережной – тихую зону и пространство Никольского храма.

В настоящее время здесь ведутся работы по прокладке кабельных линий, сборке основания под настилы, прокладке канализации. Начата подготовка основания под дорожно-тропиночную сеть.