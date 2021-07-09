РИАМО - 9 июл. Температура воздуха в Московском регионе 12 и 13 июля может побить рекордное для этих дней значение и достигнуть плюс 35 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ожидается, что 12 и 13 июля могут установить новый температурный рекорд. В эти дни воздух может прогреться до 33-35 градусов. Рекордное значение для этих дней – 32,4 градуса», - сказала Позднякова. ​

Она добавила, что 9 июля максимальная температура в столичном регионе составила 30,8 градуса. Рекорд для этого дня был установлен в 1903 году, когда воздух прогрелся до 33,5 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Московский регион попал в «парниковый котел» - это гигантский блокирующий антициклон, который принес с собой томительный зной без единой капли дождя.

Узнайте, где искупаться и позагорать летом в Москве>>