РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов представил личному составу Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе нового командира - генерал-майора Николая Кузнецова, он назначен на эту должность президентом России, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Генерал-майор Дмитрий Черепанов, ранее командующий ОДОН имени Дзержинского, назначен на вышестоящую должность – первого заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии. Брынцалов поблагодарил Черепанова за службу, отметив его высокий профессионализм, а также пожелал успехов на новом высоком и ответственном посту», - говорится в сообщении.

Новый командир-генерал-майор Николай Кузнецов проходил службу в различных регионах страны, в том числе выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Он прошел все этапы военной службы, начиная от командира взвода, имеет государственные награды.

Отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области.