РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. По областной программе ремонта объектов здравоохранения в поликлинике №6 поселка Пироговский Мытищинской городской клинической больницы идет ремонт кровли, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.⠀

Заказчик - ГКУ «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам» министерства здравоохранения Московской области. Работы выполняет ООО «Фибробетон». Производится замена старого кровельного покрытия из оцинкованного стального листа на новое, совместно с обрешеткой, также производится частичная замена стропильной системы.

Работы по замене кровли здания поликлиники № 6 включают в себя замену водосточной системы, состоящей из водосточных желобов и труб, а также замену ограждений кровли. Пиломатериал перед производством работ на кровле здания в полном соответствии с технологией обрабатывается специальным огнебиозащитным составом.

Уже выполнено 65% работ от запланированного объема. Завершить работы по ремонту крыши поликлиники №6 планируется в августе. Следующий этап капитального ремонта здания поликлиники - ремонт чердачного помещения. Далее планируются к производству работы по ремонту систем общеобменной вентиляции и частично системы отопления.