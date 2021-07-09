РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Житель Балашихи украл электросамокат, принадлежащий 37-летней женщине, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее электросамокат на улице Карла Маркса. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен 47-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.