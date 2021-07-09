РИАМО - 9 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении АО «Банк Русский Стандарт» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе и штрафу в 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Ранее в Управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламы посредством звонка от АО «Банк Русский Стандарт» без его согласия, было возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе.

После рассмотрения дела Управление признало банк нарушившими законодательство о рекламе .

На основании указанного решения в отношении АО «Банк Русский Стандарт» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Не согласившись с указанным постановлением, Общество обратилось в суд.