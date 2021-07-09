РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. В подмосковном Красногорске за все время пандемии выявили свыше 20,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщили в Мособлштабе по ситуации с распространением COVID-19.

С начала пандемии в Красногорске выявили 20150 случаев инфицирования, из них 159 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2545 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 337 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 690 человек. Выздоровели и выписались 272 599 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.