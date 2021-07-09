РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. В подмосковных Котельниках обсудили вопросы обеспечения противопожарной безопасности и сохранности объектов ЖКХ в аномальную жару, сообщает пресс-служба администрации города.

Прогноз метеорологов на ближайшие дни и предстоящую неделю обязывает к крайне ответственному подходу в вопросах обеспечения противопожарной безопасности и сохранности объектов ЖКХ. Директор МУЖКП «Котельники» Сергей Барбаш провел экстренное совещание с руководителями служб и отделов коммунального предприятия по данному вопросу.

В ходе мероприятия участники обсудили особенности работы оборудования в условиях повышенного температурного режима.

Руководитель предприятия обратил внимание собравшихся на необходимость уделять особое внимание профилактике перегрева людей при труде на открытом воздухе. Кроме того, он поручил начальникам служб детально проанализировать ситуацию с наличием на вверенных объектах необходимых средств пожаротушения.

Также Сергей Барбаш сообщил собравшимся, что для исключения нарушений функционирования объектов жизнеобеспечения города в период аномально высокой температуры воздуха, все службы предприятия переведены на режим повышенной готовности.