РИАМО - 9 июл. Восьмилетняя жительница Москвы Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен и получила аттестат о среднем полном образовании, сообщает «Лента.ру».

Вручение состоялось 25 июня в школе №626. Аттестат за 9 класс Алиса получила в семь лет, после чего сдала предметы за 11 класс. Перенос выдачи документа на год произошел по техническим причинам.

«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», - рассказал отец девочки Евгений.

В формате ОГЭ Алиса сдавала шесть предметов: физику, информатику, русский язык, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

Для того чтобы сдать ЕГЭ, Алиса Теплякова изучила всю образовательную программу.

«Нет никаких лайфхаков и краткого пути», — отметил отец девочки добавив, что сложнее всего проходить аттестацию не зная «правил игры», без подготовки.

Дальше Алису ждет поступление. Сейчас девочка рассматривает психфак МГУ, но думает и о других программах, например, в сфере экологии и биоинформатики.

Ранее Алису Теплякову уже отмечали, как самую юную ученицу 3 класса, выпускницу 9 класса и самую юную девочку, освоившую программу 11 класса.

Учится Алиса дома. У нее шесть братьев и сестер. Еще одна девочка из этой семьи – самая юная школьница России, а семилетний брат Алисы Хеймдалль уже получил аттестат за 9 класс, сдав ОГЭ.

«Я не знаю, сколько длится наш образовательный процесс. Около пяти часов. Во-первых, это меньше чем в школе, во-вторых — не надо куда-то ходить, а в третьих — процесс может остановиться в любое время, нет понятия «звонок для учителя». Да и школьный буллинг никто не отменял», - рассказал Евгений.

Глава семьи своих детей вундеркиндами не считает. При этом он уверен, что такое обучение не лишает ребенка детства.

«Когда ребенку 6,5 и вы хотите идти в школу в России, вам вероятно, предложат пойти попозже, а если 6 — скажут: ну и что, что он читает и пишет, считает хорошо. Или деление — ничего страшного, если ребенок будет знать, что такое дробь, этим невозможно лишить его детства», — добавил Евгений.