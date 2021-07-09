РИАМО - 9 июл. С 1 июля жители Подмосковья из льготных категорий получили возможность оформить билет по системе Fast Trak. С начала месяца услугой воспользовались 35,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Функция Fast Trak доступна на станциях Центральной пригородной пассажирской компании в Москве и области, оборудованных турникетами или валидаторами. Благодаря новшеству обладатели социальных карт теперь могут оформить билет сразу на год.

Воспользовавшимся услугой пассажирам достаточно приложить соцкарту к турникету или валидатору и тем же способом закрыть поездку. При этом жители Подмосковья могут проехать до столичных станций и обратно.

Если валидирующих устройств нет на станции отправления или назначения, оформлять билет придется в кассе, тем же способом, что и раньше.

Пассажирам льготных категорий необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на социальную льготу, чтобы предъявить его по требованию кассира-контролера.

Узнать, на каких станциях работает Fast Trak можно на сайте ведомства.