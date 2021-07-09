РИАМО – 9 июл. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг АAA(RU) планируемому дебютному выпуску облигаций «СОПФ «Инфраструктурные облигации», 100% дочернего общества ДОМ.РФ, созданному для финансирования инфраструктурных проектов через выпуск облигаций, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Ранее Банк России зарегистрировал программу Специализированного общества проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», позволяющую выпустить долговые ценные бумаги объемом до 1 трлн руб., а также первый выпуск облигаций с регистрационным номером 4-00598-R-001P.

Средства от размещения облигаций СОПФ «Инфраструктурные облигации» будут направлены на финансирование строительства дорог и парковок, инженерных коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов), а также общегородской инфраструктуры. Механизм в перспективе станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль, что соответствует целям Национального проекта «Жилье и комфортная городская среда».

По мнению АКРА, кредитное качество выпуска облигаций СОПФ полностью определяется кредитоспособностью единого института развития «ДОМ.РФ», который будет предоставлять многостороннюю финансовую поддержку СОПФ на протяжении всего периода обращения облигаций: поручительство «ДОМ.РФ», обязательство «ДОМ.РФ» выкупать займы с просрочкой платежей, резервную линию от ДОМ.РФ и кредит от Уполномоченного банка в сфере жилищного строительства АО «Банк ДОМ.РФ». Дополнительным кредитным усилением выпуска является предоставление правительством Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на осуществление купонных выплат по облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации».

Обеспечение необходимых инвестиций в инфраструктуру – одна из ключевых задач, стоящих перед ДОМ.РФ как единым институтом развития жилищной сферы. ДОМ.РФ принимает на себя обязательства по привлечению частного финансирования к строительству объектов городской и социальной инфраструктуры, тем самым создавая условия для высоких объемов качественного строительства жилья.

Наивысший кредитный рейтинг ААА на уровне обязательств ДОМ.РФ отражает высочайшее качество бумаг, что делает возможным привлечение ресурсов на рынках капитала в инфраструктурные проекты в необходимых объемах по ставкам на уровне лучших российских эмитентов.